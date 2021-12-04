У Білорусі заявили про порушення кордону українським вертольотом, ДПСУ спростовує

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про нібито порушення українським вертольотом Мі-8 повітряного простору Білорусі.

Як пише "Європейська правда", заяву Держприкордонкомітету наводить державне інформагентство "БЕЛТА". Водночас, на сайті відомства та Міноборони такої заяви на момент публікації немає.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Білоруссю спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12:00 на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - цитує "БЕЛТА" прикордонників.

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Український військовий вертоліт Мі-8, що летів на висоті близько 100 метрів, нібито перетнув лінію кордону і залетів углиб території Білорусі на 1 км.

Зазначається, що українську сторону повідомили про інцидент.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" повідомив, що у навчаннях використовується авіація, але заяви про нібито порушення повітряного простору Білорусі не відповідають дійсності.

Як повідомляла українська Держприкордонслужба, з 23 листопада у всіх прикордонних областях проводять навчальну операцію "Полісся", відпрацьовуючи реагування на потенційні спроби масового нелегального перетину кордону з Білорусі.