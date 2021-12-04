Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Держприкордонслужба: заяви Білорусі про порушення кордону не відповідають дійсності

Субота, 4 грудня 2021, 18:34

У навчальній операції українських сил біля кордону з Білоруссю застосовується авіація та безпілотники, але заяви білоруської сторони про нібито порушення українським гелікоптером повітряного простору не відповідають дійсності.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Європейська правда".

"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", - заявив речник.

Нагадаємо, увечері 4 грудня білоруське державне інформагентство БЕЛТА опублікувало заяву Держприкордонкомітету про те, що український військовий гелікоптер Мі-8 під час навчань нібито перетнув лінію кордону і залетів на територію Білорусі на глибину до 1 км. 

Як повідомляла українська Держприкордонслужба, з 23 листопада у всіх прикордонних областях проводять навчальну операцію "Полісся", відпрацьовуючи реагування на потенційні спроби масового нелегального перетину кордону з Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua

Статті

Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства

Ті, хто вирішить мати кілька громадянств, стикнуться із забороною працювати у держструктурах, бути долученими до політичної діяльності тощо...
3 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Погрози РФ та кримський наступ України: як Київ та Москва билися на полях ОБСЄ

Атаки Кремля у Стокгольмі наштовхнулися на потужний фронт підтримки України демократичною спільнотою.
3 грудня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда, зі Стокгольма

Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

Головною темою переговорів міністрів було питання стримування Росії. Причому в Альянсі узгодили шлях, за яким санкції проти РФ не потребуватимуть одностайності.
2 грудня 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда