В Беларуси заявили о нарушении границы украинским вертолетом, ГПСУ отрицает

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о якобы нарушении украинским вертолетом Ми-8 воздушного пространства Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", заявление Госпогранкомитета приводит государственное информагентство "БЕЛТА". В то же время, на сайте ведомства и Минобороны такого заявления на момент публикации нет.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - цитирует БЕЛТА пограничников.

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Украинский военный вертолет Ми-8, летевший на высоте около 100 метров, якобы пересек линию границы и залетел на территорию Беларуси на глубину до 1 км.

Отмечается, что украинскую сторону поинформировали об инциденте.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что в учениях используется авиация, но заявления о якобы нарушении воздушного пространства Беларуси не соответствуют действительности.

Как сообщала украинская Госпогранслужба, с 23 ноября во всех пограничных областях проводят учебную операцию "Полесье", отрабатывая реагирование на потенциальные попытки массового нелегального пересечения границы с Беларуси.