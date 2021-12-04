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Госпогранслужба опровергла заявления о нарушении границы Беларуси

Суббота, 4 декабря 2021, 18:34

В учебной операции украинских сил у границы с Беларусью применяется авиация и беспилотники, но заявления белорусской стороны о якобы нарушении украинским вертолетом воздушного пространства не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Европейская правда".

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности", - заявил спикер.

Напомним, вечером 4 декабря белорусское государственное информагентство БЕЛТА опубликовало заявление Госпогранкомитета о том, что украинский военный вертолет Ми-8 во время учений якобы пересек линию границы и залетел на территорию Беларуси на глубину до 1 км.

Как сообщала украинская Госпогранслужба, с 23 ноября во всех пограничных областях проводят учебную операцию "Полесье", отрабатывая реагирование на потенциальные попытки массового нелегального пересечения границы с Беларуси.

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