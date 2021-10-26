Свідок з України впізнав обвинуваченого у вбивстві чеченського командира в Берліні

Свідок з України на засіданні суду в Берліні у вівторок, 26 жовтня, впізнав росіянина, обвинуваченого у вбивстві в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі як чоловіка сестри його дружини на ім'я Вадим Миколайович К.

Про це повідомив кореспондент DW із зали суду, пише "Європейська правда".

Свідок, 55-річний підприємець із Харкова на ім'я Олександр, наприкінці липня вже давав свідчення у берлінському суді у справі про вбивство Хангошвілі, але тоді він заявив, що не впевнений у тому, що перед ним – його родич.

Він уникнув прямої відповіді на запитання, чи впізнав він свого родича в підсудному, сказавши тоді, що його родич виглядав спортивніше. Та й бачилися вони, за його словами, лише двічі, причому обидва рази - десять років тому.

Через три тижні після цього Олександр заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, що він сказав у суді неправду - нібито через побоювання за власну безпеку.

Він також заявив, що насправді упізнав свого родича і, більше того, той у розмові з ним мало не натякав на особисте знайомство з президентом Росії Владіміром Путіним.

Як зазначили у своїй статті журналісти Der Spiegel, не зрозуміло, чи хтось готував Олександра до того, щоб він змінив свої свідчення, і заявив, що знає підсудного.

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, застрелили в берлінському парку 23 серпня 2019 року. Він був оголошений Росією у розшук за звинуваченням у тероризмі.

Хангошвілі поїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Імовірний вбивця Хангошвілі був затриманий у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. За даними порталу The Insider, "Вадим Соколов" – це насправді пов'язаний із структурами ФСБ Вадим Красіков, якого Росія оголошувала у розшук через Інтерпол у 2014 році.