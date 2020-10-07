У Берліні починається суд над російським кілером, який вбив чеченського командира

У столиці Німеччини в середу починається слухання у справі про вбивство колишнього чеченського командира в берлінському парку, в якому звинувачують росіянина, який працював на ФСБ РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.

55-річний росіянин звинувачується в тому, що 23 серпня минулого року в парку Кляйнер він застрелив громадянина Грузії і колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Німецькі прокурори не розголошують повне ім'я підозрюваного, називаючи його Вадим К., також відомий як Вадим С. У червні йому офіційно висунули звинувачення у вбивстві.

З розслідування групи Bellingcat стало відомо, що підозрюваного звуть Вадим Красіков, він перебуває під вартою. ЗМІ повідомили, що підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

На місці злочину Красікова побачила молодь, коли він втікав через кущі, скинувши сумку та велосипед у річку.

Коли його заарештували, Красіков називав себе "Вадимом Соколовим". Однак розслідування, проведені SPIEGEL, Bellingcat, "Інсайдером" та центром "Досьє" показали, що його особа, ймовірно, була сфальсифікована, а численні ознаки говорили про участь російських державних органів у створенні ідентичності "Соколова".