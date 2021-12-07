Для россиянина-киллера чеченского командира в Берлине просят пожизненное заключение

Прокуроры просят пожизненное заключение для гражданина России Вадима "Соколова"-Красикова, обвиненного в убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили, был застрелен в берлинском парке 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Вероятный убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Впоследствии журналистские расследования установили, что это фамилия прикрытия, и на самом деле "Соколов" - связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Немецкие прокуроры идентифицировали подозреваемого как командира спецподразделения ФСБ.

"Он ликвидировал политического оппонента, и это было актом для сдерживания", - заявил прокурор Ларс Малкис.

Соколов-Красиков на предыдущих заседаниях через своего адвоката требовал считать его именно Вадимом Соколовым, "гражданином России, неженатым, инженером-конструктором" и отрицал, что является тем же лицом, что Красиков.

В рамках расследования установили, что перед убийством он был в Париже и посещал там туристические места, затем уехал в Варшаву, и уже после этого 22 августа – в Берлин, где выследил и убил Хангошвили из пистолета с глушителем двумя выстрелами.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании установили, что Вадим "Соколов" и сотрудник ФСБ Красиков - тот же человек.

Красикова в суде узнал также свидетель из Украины - харьковчанин, сестра жены которого замужем за Красиковым. Сначала он говорил, что не уверен, что перед ним его родственник.

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