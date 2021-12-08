Байден розповів про переговори з Путіним європейським лідерам, Зеленському подзвонить у четвер

Президент США Джо Байден у четвер проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій розповість про підсумки відеоконференції з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це заявив на брифінгу в Білому домі радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Президент Байден розмовлятиме з президентом Зеленським у четвер після вчорашньої дискусії між президентом Зеленським та держсекретарем Блінкеном. Ми перебуваємо у постійному контакті з вищим керівництвом українського уряду. Держсекретар Блінкен лише вчора розмовляв із президентом Зеленським", - сказав Салліван.

Він також розповів, що Байден після розмови з Путіним поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проконсультуватися щодо подальших дій.

"Наразі наша команда надає інформацію посольствам країн-членів НАТО, ЄС та ключовим союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Незабаром президент поговорить з лідерами обох палат Конгресу та розповість їм про те, як адміністрація та Конгрес можуть працювати разом на двопартійній основі, щоб відстоювати американські інтереси та цінності та підтримувати наших друзів та партнерів", - додав Салліван.

На запитання, чому Байден не зателефонує Зеленському в середу, прессекретар Білого дому Джен Псакі пояснила це поточним графіком.

"Президент сьогодні розмовляв із європейськими партнерами. Він завтра їде. Так що, я думаю, справа була тільки в тому, щоб укластися в графік. Президент передасть, як ми передали публічно і як він передав публічно, що він рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, що ми продовжимо надавати сильну підтримку, надаючи різну допомогу", - сказала вона.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про підсумки переговорів президентів США та РФ читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі Європравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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