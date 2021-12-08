Байден рассказал о переговорах с Путиным европейским лидерам, Зеленскому позвонит в четверг

Президент США Джо Байден в четверг проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором расскажет об итогах видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме после переговоров советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан", пишет "Европейская правда".

"Президент Байден будет разговаривать с президентом Зеленским в четверг после вчерашней дискуссии между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном. Мы находимся в постоянном контакте с высшим руководством украинского правительства. Госсекретарь Блинкен только что вчера разговаривал с президентом Зеленским", - сказал Салливан.

Он также рассказал, что Байден после разговора с Путиным поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проконсультироваться о дальнейших действиях.

"В настоящее время наша команда предоставляет информацию посольствам стран-членов НАТО, ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Вскоре президент поговорит с лидерами обеих палат Конгресса и расскажет им о том, как администрация и Конгресс могут работать вместе на двухпартийной основе, чтобы отстаивать американские интересы и ценности и поддерживать наших друзей и партнеров", - добавил Салливан.

На вопрос о том, почему Байден не позвонит Зеленскому в среду, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила это текущим графиком.

"Президент сегодня разговаривал с Европейскими партнерами. Он завтра уезжает. Так что, я думаю, дело было только в том, чтобы уложиться в график. Президент передаст, как мы передали публично и как он передал публично, что он решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что мы продолжим оказывать сильную поддержку, оказывая различную помощь", - сказала она.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ, или смотрите в видеоформате на youtube-канале Европравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами" РФ напасть на Украину".

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