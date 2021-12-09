ЄС наступного тижня відкриє новий кластер у переговорах про членство із Сербією

Комітет постійних представників (COREPER) ухвалив рішення про відкриття нового розділу у переговорах щодо вступу Сербії до Євросоюзу.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Рішення ухвалено на тлі загальнонаціональних екологічних акцій протесту, внаслідок яких десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту.

Сербський міністр Ядранка Йоксимович, яка відповідає за вступ країни до ЄС, пояснила, що так званий Кластер 4 буде офіційно відкритий на міжурядовій конференції у Брюсселі. Він охоплює чотири переговорні глави, а саме главу про транспортну політику, про енергію, про транс'європейські мережі та про навколишнє середовище та зміну клімату.

Під час переговорів про членство, які структуровані за кластерами та главами, країна-кандидат готується до впровадження законів та стандартів ЄС.

Нову методологію, що включає кластери, було представлено раніше цього року. До цього країни-кандидати відкривали лише один розділ за один раз, а з 35 розділів Белград із січня 2014 року відкрив 18 і тимчасово закрив два.

У Сербії по всій країні протягом останніх двох тижнів відбуваються протести, оскільки громадяни протестують проти планів будівництва нової літієвої копальні, яка, за їхніми словами, забруднить питну воду.

Вони також виступають проти закону про експропріацію, який дає уряду право вилучати власність, якщо він вважатиме це у суспільних інтересах.

Нагадаємо, Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

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