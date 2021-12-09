ЕС на следующей неделе откроет новый кластер в переговорах о членстве с Сербией

Комитет постоянных представителей (COREPER) принял решение об открытии нового раздела в переговорах по вступлению Сербии в Евросоюз.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Решение было принято на фоне общенациональных экологических акций протеста, в результате которых десятки тысяч человек вышли на улицы в знак протеста.

Сербский министр Ядранка Йоксимович, отвечающая за вступление страны в ЕС, пояснила, что так называемый Кластер 4 будет официально открыт на межправительственной конференции в Брюсселе. Он охватывает четыре переговорные главы, а именно главу о транспортной политике, об энергии, о трансъевропейских сетях и об окружающей среде и изменении климата.

Во время переговоров о членстве, структурированных по кластерам и главам, страна-кандидат готовится к внедрению законов и стандартов ЕС.

Новая методология, включающая кластеры, была представлена ​​ранее в этом году. До этого страны-кандидаты открывали только одну главу за один раз, а из 35 глав Белград с января 2014 года открыл 18 и временно закрыл две.

В Сербии по всей стране в течение последних двух недель проходят протесты, поскольку граждане протестуют против планов строительства нового литиевого рудника, который, по их словам, загрязнит питьевую воду.

Они также выступают против закона об экспроприации, который дает правительству право изымать собственность, если он сочтет это в общественных интересах.

Напомним, Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

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