Прем’єрка Естонії: Росії не можна давати право вирішувати щось у справах НАТО

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що Росії не можна давати право вирішувати щось про те, кому бути членом НАТО, чи щодо оборони Альянсу, а також підкреслила, що питання, пов’язані з європейською безпекою, повинні вирішуватися за участі всіх союзників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

"По-перше, Росії не можна ніколи давати право голосу щодо того, хто може або не може бути членом НАТО. По-друге, РФ не можна давати ніякого права голосу щодо того, як НАТО має захищати свою територію. І по-третє - Європа та наші безпекові питання повинні обговорюватися за участі всіх союзників", - заявила Каллас.

Вона додала, що хоче обговорити позицію уряду з президентом Аларом Карісом та колегами з балтійських країн.

"Ми усі знаємо, яким є план Росії. Її план - під тиском погроз і військової сили примусити Україну змінювати її рішення, примусити НАТО обирати певні шляхи. І, що найбільше турбує - Росія хоче поділити Європу на "сфери впливу". Наївності у цих питаннях немає. Це неприйнятно, це неправильно з моральної точки зору, і Росії потрібно чітко казати про це", - наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна у форматі відеозустрічі. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси. Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Згодом Байден сказав, що планує для цього організувати переговори за участі ключових союзників у НАТО та Росії; на те, як можуть відбуватися подальші переговори, натякнув і Путін.

У Білому повідомили, що 9 грудня Байден проведе розмову з лідерами дев’ятьох країн східного флангу НАТО за підсумками своїх переговорів з Путіним, а перед цим має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Більше на цю тему читайте у статті: Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ, або дивіться у відеоформаті на youtube-каналі ЄвроПравди у роликах "Відеозустріч Байден-Путін: наслідки та ризики" та "Що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну".

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