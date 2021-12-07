У Кремлі розповіли свою версію розмови Путіна і Байдена 

Путін у розмові з Байденом повторив свої претензії щодо розширення НАТО і вимогу не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, а також звинувачував Україну нібито у спробах "демонтажу" Мінських домовленостей і домовленостей Нормандського формату.

Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Кремлем за підсумками зустрічі лідерів, пише "Європейська правда".

У ньому зазначають, що тема України була центральною у розмові. Путін "проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських домовленостей і домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі", та скаржився на "провокаційні дії Києва проти Донбасу".

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У відповідь Байдену на стурбованість маневрами військ біля кордонів України і попередження про наслідки у разі агресії Путін заявив, що "не потрібно перекладати відповідальність на плечі Росії, тому що саме НАТО вдається до небезпечних спроб освоєння української території і нарощує військовий потенціал" біля кордонів Росії.

Президент РФ повторив свою заяву, яка вже пролунала минулого тижня, що Росія "серйозно зацікавлена в отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєння".

Зазначається, що президенти домовились доручити своїм представникам "почати предметні консультації щодо цих чутливих питань".

Лідери торкнулися також проблеми взаємних дипломатичних місій. Путін заявив, що скорочення місій є наслідком дій американської сторони, на які Росії довелося дзеркально реагувати. "З російського боку запропоновано обнулити всі накопичені обмеження щодо функціонування дипмісій, що могло би посприяти нормалізації й інших аспектів двосторонніх відносин", - зазначає Кремль.

Згадують також, що лідери висловили готовність продовжувати взаємодію щодо боротьби з кіберзлочинністю, обговорювали Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану.

У Кремлі підсумовують, що розмова "в цілому носила відвертий та діловий характер" і країни продовжать діалог.

Нагадаємо, розмова по захищеному відеозв'язку почалася близько 17:00 за Києвом і тривала дві години. Білий дім у своєму комюніке розповів, що Байден попередив Путіна про "серйозні економічні та інші заходи", якщо він піде на військову ескалацію.

Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявляли, що розмова лідерів буде робочою і від неї не варто чекати проривів.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення РФ до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Про те, чого чекати від розмови двох президентів, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у текстовому форматі: Нова вимога Путіна: що стане головним на переговорах лідерів США та РФ.

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