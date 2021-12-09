Премьер Эстонии: России нельзя давать право решать что-либо в делах НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя давать право решать что-то о том, кому быть членом НАТО, или по обороне Альянса, а также подчеркнула, что вопросы, связанные с европейской безопасностью, должны решаться при участии всех союзников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

"Во-первых, России нельзя никогда давать право голоса по поводу того, кто может или не может быть членом НАТО. Во-вторых, РФ нельзя давать никакого права голоса по поводу того, как НАТО должен защищать свою территорию. И в-третьих - Европа и наши вопросы безопасности должны обсуждаться при участии всех союзников", - заявила Каллас.

Она добавила, что хочет обсудить позицию правительства с президентом Аларом Карисом и коллегами из балтийских стран.

"Мы все знаем, каков план России. Ее план - под давлением угроз и военной силы заставить Украину изменять ее решения, заставить НАТО выбирать определенные пути. И, что больше всего беспокоит - Россия хочет поделить Европу на "сферы влияния". Наивности в этих вопросах нет. Это неприемлемо, это неправильно с моральной точки зрения, и России нужно четко говорить об этом", - подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Впоследствии Джо Байден и Владимир Путин каждый отдельно намекнули, как будет выглядеть продолжение этих переговоров.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.