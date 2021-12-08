Кілька днів на роздуми для Путіна: деталі домовленості президентів США та РФ

Якими були результати останньої розмови президентів США та РФ? Чи дійсно Джо Байден відкинув усі вимоги Владіміра Путіна?

Оперативні відповіді на ці запитання дав журналістам під час брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Європейська правда" вже публікувала його ключові заяви. Втім, для розуміння деталей варто прочитати і ті заяви радника Байдена, що не потрапили до новин. У цій публікації ми зібрали всі ключові тези із промови та пресконференції Саллівана про переговори Байдена та Путіна. Нагадаємо, що на цю тему можна подивитися також і відео на нашому YouTube-каналі з обговоренням президентської "зустрічі", а також відеоаналіз російського ультиматуму.

Далі - пряма мова Джейка Саллівана

Чи вторгнеться Путін до України

Як відомо, президент Байден провів відеорозмову з президентом Путіним. Вона охоплювала низку питань, але головною темою була Україна.

Президент Байден був прямолінійним з президентом Путіним та підтвердив підтримку Америкою суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми вважаємо, що президент Путін досі не ухвалив рішення (щодо вторгнення до України).

Тому президент Байден у розмові дуже чітко виклав, які будуть наслідки у разі, якщо Путін вирішить йти цим шляхом.

Та вже найближчими днями ми побачимо на діях, а не на словах, який курс дій обере Росія.

(Прим. ЄП: Салліван також наголосив, що Путін часом ухвалює агресивні рішення)

У 2008 році саме Путін, стоячи позаду тодішнього президента Медведєва, вторгся в Грузію.

Що робитимуть США, якщо Росія піде на нове вторгнення

Якщо Росія все ж знову вторгнеться в Україну, США та європейські союзники відповідатимуть сильними економічними заходами. Ми готові надати українцям додаткову оборонну техніку на додаток до тієї, що ми вже надаємо. США також у відповідь на таку ескалацію посилять наших союзників по НАТО на східному фланзі додатковими можливостями.

(звертаючись до журналістів у залі. – ЄП) Я подивлюся вам в очі і скажу так, як президент Байден сьогодні сказав в очі Путіну:

те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз.

Ми у розмові досить детально викладаємо для росіян типи заходів, про які йдеться. Ми також дуже тісно, глибоко та конкретно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками.

Тема майбутнього "Північного потоку-2" у контексті вторгнення Росії в Україну також є першочерговою. Це було ретельно обговорено з Путіним. Це все, що я можу сказати на сьогодні.

Втім, Байден також запропонував президенту Путіну, ще один варіант: деескалацію та дипломатію.

Нам вдалося це зробити в епоху холодної війни, ми робили це після холодної війни через Раду НАТО-Росія, ОБСЄ та інші механізми. Немає причин, щоб ми не могли зробити це і зараз – але за умови, що відбувається деескалація, а не ескалації.

Сполучені Штати разом із нашими європейськими союзниками і партнерами будуть готові розмовляти з Росією.

Втім, це рішення буде після того, як ми побачимо, яким буде розвиток у цьому питанні найближчими днями.

Військові заходи та Україна в НАТО

У разі подальшого вторгнення в Україну чи у разі військової ескалації в Україні, очевидно, що багато наших партнерів на східному фронті – країни Балтії, Румунія, Польща тощо – будуть дедалі більше занепокоєні про свою безпеку та територіальну цілісність.

Напевно, вони проситимуть про додаткові військові потужності, і Сполучені Штати в цьому разі прагнутимуть позитивно відповідати на такі запити – в разі подальшого вторгнення в Україну.

Ми маємо також поточний "конвеєр" із постачання різних форм оборонної допомоги Україні. Лише днями ми здійснили чергову доставку оборонної допомоги Україні, і це буде продовжуватися. Чи потребуватиме цей "конвеєр" додаткових елементів, залежатиме від того, як будуть розвиватися обставини.

(Прим. ЄП: Салліван також відповів на запитання про те, як США відповіли на вимогу Путіна дати гарантії, що Україну не візьмуть до НАТО)

Я не буду описувати деталі того, що говорила російська сторона, або характеризувати сказане, бо я прагну зберегти можливість відвертого обміну думками (з президентом РФ. – ЄП). Але скажу чітко і прямо:

Байден не брав таких зобов’язань і не робив тут поступок.

Він підтримує пропозицію, що країни повинні мати можливість вільно вибирати, з ким вони вступають у союзи.

Переговори з Україною

Після розмови з Путіним Байден також поспілкувався з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб поінформувати їх про деталі розмови та проконсультуватися щодо подальшого шляху.

Наша команда зараз надає інформацію також для посольств членів НАТО, ЄС та ключових союзників США у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Незабаром президент Байден поговорить з лідерами обох палат Конгресу про те, як адміністрація та Конгрес можуть працювати разом, щоби забезпечити двопартійну підтримку наших друзів і партнерів.

А президент Байден розмовлятиме з президентом Зеленським у четвер.

Сполучені Штати також готові підтримати зусилля, спрямовані на просування Мінських угод на підтримку Нормандського формату.