Глава МЗС Німеччини наполягає на участі Європи у безпекових переговорах із РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про необхідність включення Європи до переговорного процесу в питаннях врегулювання конфлікту з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю виданню La Stampa, текст якого опублікувало німецьке МЗС.

"Зрозуміло, що рішення про безпеку в Європі не буде ухвалено без Європи. Єдиний шлях до виходу з кризи - через діалог. Тому ми з міністром закордонних справ Франції виступаємо за повернення переговорів у нормандському форматі. Саме тому, що ситуація на українському кордоні викликає занепокоєння, подальшої військової ескалації бути не повинно. Найважливішою гарантією безпеки України є успіх за столом переговорів", - сказала Бербок.

Вона також заявила, що для російського газопроводу "Північний потік-2" мають виконуватися європейські вимоги.

"Наразі це не так, тому процес сертифікації наразі призупинено. І, звичайно, "Північний потік-2" також має геополітичні наслідки. Саме тому ми домовилися в "Спільній декларації" з урядом США: якщо Росія використає енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, ми будемо вживати ефективних заходів разом із нашими європейськими партнерами", - сказала міністр.

Нагадаємо, у понеділок ввечері в Женеві завершилися переговори США та Росії щодо гарантій безпеки, які тривали майже 8 годин.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йтиме мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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