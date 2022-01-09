Блінкен розповів про очікування від переговорів з Росією про безпеку

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

"Я не думаю, що ми побачимо якісь прориви в найближчий тиждень", - сказав Блінкен в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, на переговорах США зможуть представити свою позицію.

"Росіяни зроблять те ж саме... і ми подивимося, чи є підстави рухатися вперед", - сказав він.

Блінкен зазначив, що будь-який прогрес залежатиме від дій обох сторін на переговорах. Він висловив сподівання, що перемовини відвернуть перспективу нового вторгнення Росії в Україну.

Коментарі Блінкена щодо майбутніх переговорів перегукуються з жорсткою лінією Росії про те, що вона не піде на будь-які поступки під тиском США на переговорах щодо української кризи цього тижня.

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили можливість поступової зміни рішень щодо майбутніх стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йтиме мова на переговорах зі США і НАТО наступного тижня, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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