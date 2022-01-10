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Переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві, говорили 8 годин

Понеділок, 10 січня 2022, 18:01

Переговори США та Росії щодо гарантій безпеки в Женеві завершилися.

Про це пише "Комерсант", повідомляє "Європейська правда".

Зустріч проходила на території представництва США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі. Переговори тривали майже 8 годин.

Делегацію США очолювала перший заступник держсекретаря Венді Шерман, а Росії – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник голови Міноборони Олександр Фомін.

ОНОВЛЕНО: детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йтиме мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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