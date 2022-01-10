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Укр / Рус

Глава МИД Германии настаивает на участии Европы в переговорах по безопасности с РФ

Понедельник, 10 января 2022, 19:36

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости включения Европы в переговорный процесс в вопросах урегулирования конфликта с Россией.

Как сообщает Европейская правда, об этом она сказала в интервью изданию La Stampa, текст которого опубликовал немецкий МИД.

"Понятно, что решение о безопасности в Европе не будет принято без Европы. Единственный путь к выходу из кризиса – через диалог. Поэтому мы с министром иностранных дел Франции выступаем за возвращение переговоров в нормандском формате. Именно потому, что ситуация на украинской границе вызывает беспокойство, дальнейшей военной эскалации быть не должно. Важнейшей гарантией безопасности Украины является успех за столом переговоров", - сказала Бербок.

Она также заявила, что для российского газопровода "Северный поток-2" должны выполняться европейские требования.

"Пока это не так, поэтому процесс сертификации приостановлен. И, конечно, "Северный поток-2" тоже имеет геополитические последствия. Именно поэтому мы договорились в Совместной декларации с правительством США: если Россия использует энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы будем принимать эффективные меры вместе с нашими европейскими партнерами", - сказала министр.

Напомним, в понедельник вечером в Женеве завершились переговоры США и России по вопросу о гарантиях безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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