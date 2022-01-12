Посол очікує, що канцлер Німеччини змусить Кремль домовлятись про завершення війни

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен продемонструвати більше лідерства в конфлікті між Росією та Україною і зробити сміливі кроки, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив посол України в Берліні Андрій Мельник, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні нам потрібне особисте лідерство канцлера Олафа Шольца, щоб змусити президента Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів. Це буде лакмусовим папером для нової зовнішньої політики", - сказав Мельник.

"Досі було багато діалогу з Росією - на жаль, безрезультатно - і недостатньо гостроти", - додав він.

Росія зажадала від НАТО на чолі зі США виключити можливість прийняття України до Альянсу. Мельник заявив, що погодитися на вимоги Росії було б небезпечно, а Німеччині навпаки слід домагатися швидкого вступу України до НАТО та Європейського Союзу.

Мельник зазначив, що Німеччина має ключі до вступу України в НАТО, і закликав нову коаліцію "не упустити цю історичну можливість зміцнити безпеку на європейському континенті".

Він додав, що Німеччині слід відмовитися від суперечливого проєкту газопроводу "Північний потік-2", який буде доставляти російський газ в обхід України.

"Помилки минулого не повинні повторюватися. Новий уряд має діяти превентивно і вже сьогодні ухвалити політичне рішення щодо відмови від газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря", - зазначив він.

За словами Мельника, Україні також потрібна німецька оборонна зброя, щоб відвернути росіян від нападу.

Дивіться також повне інтерв'ю з послом України у Німеччині на каналі "Європейської правди" у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди