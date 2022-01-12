Посол ожидает, что канцлер Германии заставит Кремль договариваться о завершении войны

Новый канцлер Германии Олаф Шольц должен продемонстрировать большее лидерство в конфликте между Россией и Украиной и сделать смелые шаги, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Об этом в интервью Reuters заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня нам нужно личное лидерство канцлера Олафа Шольца, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это будет лакмусовая бумажка для новой внешней политики", - сказал Мельник.

"До сих пор было много диалога с Россией - к сожалению, безрезультатно - и недостаточно остроты", - добавил он.

Россия потребовала от НАТО во главе с США исключить возможность принятия Украины в Альянс. Мельник заявил, что согласиться с требованиями России было бы опасно, а Германии наоборот следует добиваться быстрого вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

Мельник отметил, что у Германии есть ключи к вступлению Украины в НАТО, и призвал новую коалицию "не упустить эту историческую возможность укрепить безопасность на европейском континенте".

Он добавил, что Германии следует отказаться от противоречивого проекта газопровода "Северный поток-2", который будет доставлять российский газ в обход Украины.

"Ошибки прошлого не должны повторяться. Новое правительство должно действовать превентивно и уже сегодня принять политическое решение по отказу от газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря", - отметил он.

По словам Мельника, Украине также нужно немецкое оборонное вооружение, чтобы отвлечь россиян от нападения.

Смотрите также полное интервью с послом Украины в Германии на канале "Европейской правды" в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

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