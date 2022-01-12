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США працюють з Німеччиною, щоб затримати запуск "Північного потоку-2" - Нуланд

Середа, 12 січня 2022, 08:09

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що якщо Росія нападе на Україну, то США, Німеччина та Європейський Союз заблокують поставки через газопровід "Північний потік-2" і вже вжили заходів, щоб відкласти їх початок.

Про це вона сказала під час брифінгу у Держдепі, повідомляє "Єврпопейська правда".

"Зараз ми працюємо з німецькою стороною та Європейським Союзом, щоб пригальмувати роботу з введення цього газопроводу в експлуатацію. Нинішній уряд Німеччини зробив значні кроки в цьому напрямку. Цей напрямок додатково підкреслюється тими зобов’язаннями, які ми взяли з попереднім урядом щодо того, що буде з "Північним потоком-2", якщо Росія вчинить напад на Україну" - сказала Нуланд.

Речник Держдепу Нед Прайс нагадав, що США і Німеччина зобов’язалися в липні 2021 року вжити рішучих кроків у разі нової агресії Росії проти України.

"Газ через "Північний потік-2" поки що не проходить, і ви чули різні заяви, в тому числі і від міністерства закордонних справ Німеччини, що введення цього газопроводу в експлуатацію буде зупинено, якщо росіяни вторгнуться в Україну", – запевнив Прайс.

Будівництво "Північного потоку – 2" було закінчено на початку вересня 2021 року. У середині листопада Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG, що базується в швейцарському місті Цуг, пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

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