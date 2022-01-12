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Зустріч Росії та НАТО завершилась в Брюсселі, тривала 4 години

Середа, 12 січня 2022, 15:19

В Брюсселі завершилась перша з 2019 року зустріч Ради Росія-НАТО, на якій сторони обговорювали безпекові ультиматуми Кремля і загрозу російського вторгнення до України. 

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк,  пише "Європейська правда".

За його словами, засідання протривало близько чотирьох годин.

О 14:45 за київським часом була запланована пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга за підсумками засідання, але через те, що зустріч затягнулась, вона наразі не відбулася. 

Деталі позицій сторін привідкрила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах. Вона зазначила, що на зустрічі заявила про суверенне право кожної країни вибирати свій шлях.

Детальніше про підсумки зустрічі дивіться у відео ЄвроПравди: Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі.

10 січня Шерман очолювала делегацію США на двосторонніх переговорах з РФ у Женеві, після яких вона заявила, що Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

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