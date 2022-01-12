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США на зустрічі НАТО-РФ заявили про право держав самостійно обирати свій шлях

Середа, 12 січня 2022, 14:54

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах НАТО з Росією в середу, заявила про суверенне право кожної країни вибирати свій шлях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради Росія-НАТО я підтвердила основні принципи міжнародної системи та європейської безпеки: кожна країна має суверенне право вибирати свій шлях", - написала Шерман у Twitter.

Цього тижня у європейських столицях відбувається серія переговорів країн заходу з Росією щодо безпекових ультиматумів Кремля, які включають вимогу не приймати Україну в НАТО.

12 січня в Брюсселі відбувається ключова зустріч Ради Росія-НАТО. Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

10 січня Шерман очолювала делегацію США на двосторонніх переговорах з РФ у Женеві, після яких вона заявила, що Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

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Росія Україна-НАТО Альянс США

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