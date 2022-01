США на зустрічі НАТО-РФ заявили про право держав самостійно обирати свій шлях

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах НАТО з Росією в середу, заявила про суверенне право кожної країни вибирати свій шлях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради Росія-НАТО я підтвердила основні принципи міжнародної системи та європейської безпеки: кожна країна має суверенне право вибирати свій шлях", - написала Шерман у Twitter.

In today’s @NATO-Russia Council, I reaffirmed the fundamental principles of the international system and of European security: Every country has the sovereign right to choose its own path. pic.twitter.com/MNWXWINg8V