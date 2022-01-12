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Встреча России и НАТО завершилась в Брюсселе, длилась 4 часа

Среда, 12 января 2022, 15:19

В Брюсселе завершилась первая с 2019 года встреча Совета Россия-НАТО, на которой стороны обсуждали ультиматумы Кремля и угрозу российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его словам, заседание продлилось около четырех часов.

В 14:45 по киевскому времени была запланирована пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания, но из-за того, что встреча затянулась, она пока не состоялась.

Детали позиций сторон раскрыла заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах. Она отметила, что на встрече заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

Подробнее об итогах заседания смотрите в видео ЕвроПравды: Встреча Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе.

10 января Шерман возглавляла делегацию США на двусторонних переговорах с РФ в Женеве, после которых она заявила, что Соединенные Штаты отвергают предложения по безопасности России, включая требования не принимать Украину в НАТО.

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