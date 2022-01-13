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Швеція посилює патрулювання на острові Готланд на тлі напруженості НАТО-Росія

Четвер, 13 січня 2022, 15:54

Шведські військові заявили, що активізували свою діяльність на острові Готланд у Балтійському морі через зростання напруженості між НАТО та Росією через Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Готланд, найбільший острів Швеції, має стратегічне значення і розташований приблизно за 330 кілометрів від Калінінграда, де розташована штаб-квартири Балтійського флоту РФ. У 2019 році Швеція розмістила на острові оновлену систему протиракетної оборони "земля-повітря".

"Відсьогодні у нас будуть патрулі, які буде видно у певних місцях, у тому числі в місті Вісбю", - сказав представник Готландського полку Томас Ангшаммар.

Швеція не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з Альянсом і нарощує свої збройні сили на тлі зростання занепокоєння з приводу російської демонстрації сили в регіоні Балтійського моря.

Останніми роками Стокгольм скаржився на кілька інцидентів за участю російських військових літаків, у тому числі порушення повітряного простору Швеції.

Наприкінці грудня начальник Генштабу Швеції Мікаель Бюден заявив, що країна підвищила рівень боєготовності у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні РФ і України.

У серпні Швеція розмістила додаткових військових на острові Готланд і посилила морську розвідку.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Швеція Росія

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