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Швеція підвищила рівень боєготовності через загрозу з боку РФ

Субота, 25 грудня 2021, 12:58

Глава Генштабу Швеції Мікаель Бюден заявив, що країна підвищила рівень боєготовності у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні РФ і України.

Про це він сказав в інтерв’ю Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не сидимо склавши руки і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв’язку з загрозою з боку Росії" - сказав він.

"Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж звичайно. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях" - зазначив Бюден.

Він нагадав, що в 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.

"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді і в Балтійському морі. Ми повинні бути готові до дій на кількох напрямках" - зазначив він.

За його словами, окрім зміцнення в частині персонального складу, йдеться також про посилення розвідувальної діяльності, моніторинг на Балтійському морі і в авіа просторі.

"Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось діється" - зазначив Мікаель Бюден.

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Швеція
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