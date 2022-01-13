Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Швеция усиливает патрулирование на острове Готланд на фоне напряженности Россия-НАТО

Четверг, 13 января 2022, 15:54

Шведские военные заявили, что активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности между НАТО и Россией в связи с Украиной.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Готланд, самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и расположен примерно в 330 километрах от Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух".

"С сегодняшнего дня у нас будут патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в городе Висбю", - сказал представитель Готландского полка Томас Ангшаммар.

Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с Альянсом и наращивает свои вооруженные силы на фоне растущего беспокойства по поводу российской демонстрации силы в регионе Балтийского моря.

В последние годы Стокгольм жаловался на несколько инцидентов с участием российских военных самолетов, включая нарушение воздушного пространства Швеции.

В конце декабря начальник Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.

В августе Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Россия

Статьи

В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ

Альянс оказался не готов идти на уступки. По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ за два дня переговоров.
13 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"