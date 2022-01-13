Швеция усиливает патрулирование на острове Готланд на фоне напряженности Россия-НАТО

Шведские военные заявили, что активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности между НАТО и Россией в связи с Украиной.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Готланд, самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и расположен примерно в 330 километрах от Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух".

"С сегодняшнего дня у нас будут патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в городе Висбю", - сказал представитель Готландского полка Томас Ангшаммар.

Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с Альянсом и наращивает свои вооруженные силы на фоне растущего беспокойства по поводу российской демонстрации силы в регионе Балтийского моря.

В последние годы Стокгольм жаловался на несколько инцидентов с участием российских военных самолетов, включая нарушение воздушного пространства Швеции.

В конце декабря начальник Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.

В августе Швеция разместила дополнительных военных на острове Готланд и усилила морскую разведку.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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