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Глава МЗС Німеччини про перемовини РФ і Заходу: є прогрес чи немає - говорити потрібно

Четвер, 13 січня 2022, 19:09

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що, попри відсутність значного прогресу у перемовинах між Росією і Заходом, цей діалог потрібен і має продовжуватися.

Як повідомляє dpa, про це вона сказала під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС, пише "Європейська правда". Міністри обговорювали пропозиції щодо майбутньої співпраці у питаннях спільної військової політики.

"Хоча на даний час реальних зрушень не було, дуже важливо, що ми нарешті повертаємося за стіл переговорів", - сказала міністр закордонних справ Німеччини.

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Анналена Бербок додала, що ЄС, якщо зберігатиме єдність, може бути важливим гравцем у триваючих перемовинах про європейську безпеку.

"Якщо ми, європейці, залишимося об’єднаними, тоді можемо зіграти свою роль у різних форматах, дуже потужно. Ця роль будується на рішучій позиції, але також діалозі", - цитує її dpa.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

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У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Німеччина Росія Україна-НАТО

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