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Боррель проти будь-яких розмов про Україну під тиском з боку Росії

Четвер, 13 січня 2022, 12:21

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у четвер, що не слід вести переговори з російською владою щодо долі України, поки Москва збирає війська на кордоні.

Про це він сказав перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС у французькому Бресті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Російські переміщення є частиною тиску", - сказав Боррель, наполягаючи на тому, що "не повинно бути переговорів під тиском".

Неформальна зустріч відбувається після напружених переговорів між американськими та російськими чиновниками в Женеві в понеділок, в результаті яких не вдалося досягти угоди про деескалацію конфлікту, але обидві сторони запропонували продовжити переговори.

Також 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

"Ми отримали запевнення, що без європейців нічого не буде вирішуватися і не буде обговорюватися, а координація з американцями абсолютно чудова", - сказав Боррель.

Напередодні зустрічі міністрів ЄС у четвер він сказав, що "сьогодні не буде прийнято жодних рішень, тому що це неформальна зустріч", хоча вказав, що ймовірне прийняття політичної заяви.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Боррель Росія

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