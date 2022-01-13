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Глава МИД Германии о переговорах РФ и Запада: есть прогресс или нет – говорить нужно

Четверг, 13 января 2022, 19:09

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что, несмотря на отсутствие значительного прогресса в переговорах между Россией и Западом, этот диалог необходим и должен продолжаться.

Как сообщает dpa, об этом она сказала во время неформальной встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС, пишет "Европейская правда". Министры обсуждали сотрудничество в вопросах общей военной политики.

"Хотя в настоящее время реальных сдвигов не было, очень важно, что мы наконец-то возвращаемся за стол переговоров", - сказала министр иностранных дел Германии.

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Анналена Бербок добавила, что ЕС, если будет сохранять единство, может быть важным игроком в продолжающихся переговорах о европейской безопасности.

"Если мы, европейцы, останемся объединенными, тогда можем сыграть свою роль в разных форматах и очень мощно. Эта роль строится на решительной позиции, но также диалоге", - цитирует её dpa.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

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В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе.

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Германия Россия Украина-НАТО

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