У Сенаті США провалили проєкт, що мав змусити Байдена накласти санкції на "Північний потік-2"

У Сенаті не підтримали проєкт закону, який мав примусити президента США накласти санкції на російський газопровід "Північний потік-2".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За проєкт, який активно просував республіканець Тед Круз, проголосували 53 сенатори і 41 - проти. Хоча голосів "за" більше, для його прийняття необхідно було зібрати щонайменш 60 голосів.

Законопроєкт Круза передбачав запровадження санкцій проти газопроводу протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи здійснить Росія нове вторгнення в Україну, і мав дозволити Конгресу США проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них. Круз сказав, що санкції необхідні негайно, щоб зупинити проєкт.

Провал законопроєкту був очікуваний, зокрема, про це свідчили останні заяви демократів у Сенаті - вони досі підтримували санкції проти ПП2, але виступили проти проєкту Круза через загальну сукупність обставин.

У середу сенатор-демократ Роберт Менендес оприлюднив свій законопроєкт про введення жорстких санкцій проти вищих російських урядових і військових чиновників, а також ключових банківських установ, якщо Москва вступить у бойові дії проти України.

Підтриманий Менендесом законопроєкт надає альтернативу для демократів, які підтримують санкції щодо "Північного потоку-2", і ускладнює ухвалення законопроєкту Круза.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Палаті представників внесли проєкт-дублер законопроєкту Круза.

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