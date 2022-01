У Конгресі США внесли ще один проєкт щодо посилення підтримки України і санкцій проти ПП2

Низка депутатів-республіканців з Палати представників Конгресу США виступили з законопроєктом щодо посилення підтримки України і санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві співавторів проєкту, пише "Європейська правда".

Серед ініціаторів проєкту Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense (GUARD) - республіканці Майкл МакКоул з комітету закордонних справ, Майк Роджерс з комітету збройних сил, Майк Тернер з комітету з питань розвідки, республіканка Еліз Стефаник.

"Цей проєкт забезпечить, що Україна отримає військову та дипломатичну підтримку, необхідні їй у зв’язку з дестабілізуючим нарощуванням Росією сил біля її кордонів. Проєкт також передбачає притягнення Владіміра Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного накладення санкцій на "Північний потік-2", щоб він навіть не був введений в експлуатацію", - зазначають вони.

Проєкт передбачає значне і швидке збільшення військової підтримки для України, в тому числі фінансування на зброю і військову підготовку; визначення України країною "НАТО плюс", щоб забезпечити оперативний розгляд питань про продаж низки американських оборонних товарів і послуг; посилення точкових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Пропонують також встановити більший нагляд Конгресу за політикою адміністрації Байдена щодо санкцій проти Росії, зокрема, надати Конгресу право вето на згортання широкого спектра санкцій проти РФ, у тому числі щодо ПП2 і квітневого наказу Байдена про запровадження санкцій (Blocking Property With Respect To Specified Harmful Foreign Activities Of The Government Of The Russian Federation).

Також пропонують підкреслити незмінність рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна і Грузія у майбутньому можуть стати членами Альянсу; відкинути вимоги Росії щодо заборони розміщення певних видів озброєння у Європі; закликати прискорити подання кандидатури на посла в Україні та інше.

Це "дублюючий" проєкт для можливого прискорення процедури прийняття у двох палатах. У Сенаті проєкт Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act внесли в середині грудня.