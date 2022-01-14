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Сенат США не поддержал проект, обязывающий наложить санкции на "Северный поток-2"

Пятница, 14 января 2022, 08:48

В Сенате не поддержали проект закона, который должен был обязать наложить санкции на российский газопровод "Северный поток-2", вопреки позиции президента США Джо Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

За проект, активно продвигаемый республиканцем Тедом Крузом, проголосовали 53 сенатора и 41 - против. Хотя голосов "за" больше, для его принятия необходимо было собрать не менее 60 голосов.

Законопроект Круза предусматривал введение санкций против газопровода в течение 15 дней после его принятия, независимо от того, совершит ли Россия новое вторжение в Украину, и должен был позволить Конгрессу США проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них. Круз сказал, что санкции необходимы немедленно, чтобы остановить проект.

Провал законопроекта был ожидаемым, в частности, об этом свидетельствовали последние заявления демократов в Сенате - они до сих пор поддерживали санкции против СП2, но выступили против проекта Круза из-за общей совокупности обстоятельств.

В среду сенатор-демократ Роберт Менендес обнародовал свой законопроект о введении жестких санкций против высших российских правительственных и военных чиновников, а также ключевых банковских учреждений, если Москва вступит в боевые действия против Украины.

Поддержанный Менендесом законопроект предоставил альтернативу для демократов, поддерживающих санкции в отношении "Северного потока-2", и затруднил принятие законопроекта Круза.

Напомним, ранее на этой неделе в Палате представителей внесли проект-дублер законопроекта Круза.

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США Северный поток-2

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