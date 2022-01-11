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Демократи у Сенаті США бояться погіршення відносин з Берліном через санкції проти "Північного потоку-2"

Вівторок, 11 січня 2022, 08:33

Кілька сенаторів від Демократичної партії США вважають, що санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2", які підтримує сенатор-республіканець Тед Круз, можуть зашкодити відносинам з Німеччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд і радник президента Джо Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн зустрілися в понеділок за зачиненими дверима з приблизно 10 сенаторами-демократами, які не визначилися щодо законопроєкту Круза.

Цього тижня в Сенаті очікується голосування щодо законопроєкту – це частина укладеної минулого місяця угоди, за якою Круз погодився розблокувати призначення десятків кандидатур на посади послів. Угода вимагає, щоб законопроєкт набрав 60 голосів. Законопроєкт також має пройти Палату представників і бути підписаним президентом Джо Байденом.

Кілька сенаторів заявили журналістам, що посадовці адміністрації були переконливими. Сенатор Кріс Мерфі заявив, що вони доводили, що законопроєкт Круза може зашкодити відносинам з новим урядом Німеччини в час, коли Вашингтон потребує його підтримки, щоб тиснути на Росію з метою відвернути вторгнення в Україну.

"Поправка Круза підвищить ймовірність російського вторгнення. Немає сенсу вводити санкції проти нового німецького уряду, коли вони щойно змінили свою позицію, щоб відкласти проєкт до кращих часів" - сказав він.

Трубопровід для доставки російського газу по Балтійському морю до Німеччини був завершений у вересні, але може бути затверджений не раніше середини року після того, як Німеччина сповільнила його сертифікацію.

Сенатор Дік Дурбін сказав, що законодавство, розроблене іншим сенатором-демократом Робертом Менендесом, є кращим і посилає "сильний сигнал Путіну". Тим не менш, Дурбін сказав, що не знає, коли відбудеться голосування щодо закону Менендеса.

Сенатор Тім Кейн сказав, що якщо з'явиться альтернатива законопроєкту Круза, він хотів би їх порівняти.

Сенатор Джон Тестер не сказав, чи буде голосувати проти законопроєкту Круза, але зазначив, що посадовці Байдена висловили "дуже помітну" думку про необхідність підтримки Німеччини проти повторного вторгнення Росії в Україну.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту, заявив минулого тижня, що законопроєкт Круза підірве єдиний фронт у протидії загрозам з боку РФ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи, який передбачає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік"-2.

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