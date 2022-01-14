Глава МЗС Швеції відреагувала на кібератаки проти України

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде висловила солідарність з Україною у зв’язку з масштабною хакерською атакою на сайти урядових установ, зауваживши, що це посилює загальну напругу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі перед неформальною зустріччю глав МЗС ЄС у французькому Бресті.

"Це саме те, про що попереджали, і те, чого ми побоювалися - гібридні атаки або кібератаки. Звісно, ще треба побачити, хто стоїть за цим. Але, звісно, це додатково посилює напругу. Тому ми маємо бути дуже жорсткими у меседжах на адресу Росії: якщо будуть атаки проти України, наша відповідь буде дуже жорсткою і сильною. Ми повністю солідарні з Україною і ми все ще не знаємо, хто за цим стоїть - тому що ніхто не брав на себе відповідальності".

Коментуючи перемовини між Росією і Заходом, що тривали протягом цього тижня, Анн Лінде зазначила, що деякі російські принципові вимоги абсолютно неприйнятні - зокрема, кожна країна повинна мати можливість самостійно визначати свою безпекову політику, будь то Швеція чи Україна.

Нагадаємо, вранці 14 січня з'ясувалося, що сайти низки українських органів державної влади, у тому числі урядовий та МЗС, зазнали кібератаки. Щонайменш на сайті МЗС хакери залишили повідомлення, яке мало натякати на їхній "польський слід". Проте окремі фрази у тексті дозволяють припустити, що людина, як писала або перекладала його польською, не дуже добре володіє мовою.

Головний дипломат ЄС засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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