Глава МИД Швеции отреагировала на кибератаки против Украины

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила солидарность с Украиной в связи с масштабной хакерской атакой на сайты правительственных учреждений, заметив, что это усиливает общее напряжение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Бресте (Франция).

"Это именно то, о чем предупреждали, и то, чего мы опасались - гибридные атаки или кибератаки. Конечно, еще надо увидеть, кто стоит за этим. Но, конечно, это дополнительно усиливает напряжение. Поэтому мы должны быть очень жесткими в месседжах в адрес России: если будут атаки против Украины, наш ответ будет очень жестким и сильным. Мы полностью солидарны с Украиной и мы все еще не знаем, кто за этим стоит – потому что никто не брал на себя ответственности".

Комментируя продолжавшиеся в течение этой недели переговоры между Россией и Западом, Анн Линде отметила, что некоторые российские принципиальные требования абсолютно неприемлемы - в частности, каждая страна должна иметь возможность самостоятельно определять свою политику безопасности, будь то Швеция или Украина.

Напомним, утром 14 января выяснилось, что сайты ряда украинских органов государственной власти, в том числе правительства и МИД, подверглись кибератакам. По крайней мере, на сайте МИД хакеры оставили сообщение, которое должно было намекать на "польский след". Однако отдельные фразы в тексте позволяют предположить, что человек, который писал или переводил его на польский, не очень хорошо владеет языком.

Главный дипломат ЕС осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

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