Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС засудив кібератаки проти України, пропонує допомогу

П'ятниця, 14 січня 2022, 10:59

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Про це Боррель сказав журналістам у п’ятницю під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бресті на заході Франції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Цього ранку ми дізналися про кібератаки проти України. Це заслуговує найсуворішого засудження. Ми вранці скликали термінову нараду послів політичного комітету, щоб подумати, як реагувати і яку технічну допомогу ми можемо запропонувати Україні, щоб посилити стійкість перед такими атаками", - сказав Боррель журналістам.

Хакери, які видають себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися", - зазначив він.

"Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки я не маю доказів, але ми можемо уявити", - додав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
кібербезпека Боррель

Статті

Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Через скандали навколо порушення карантину Борис Джонсон наразі ближчий до відставки, аніж будь-коли з моменту свого призначення на прем'єрську посаду.
14 січня 2022 — Єгор Брайлян, для Європейської правди

У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Альянс виявився не готовий іти на поступки. По суті, є лише одна домовленість, якої досягли НАТО, США та РФ за два дні переговорів...
13 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії

Подальші кроки проти України матимуть реальну ціну та серйозні наслідки для РФ. У ЄС є шляхи та засоби для просування наших безпекових інтересів та інтересів наших партнерів.
12 січня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики