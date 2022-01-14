Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным – глава ОП

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента России Владимира Путина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, пишет "Европейская правда".

"Президент Зеленский предложил президента Байдену, и мы думаем, это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, через видеоконференцию, с президентом Путиным. Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", — заявил Ермак.

Он также отметил, что США сейчас занимают правильную позицию, когда говорят, что хотят быть вовлеченными во все возможные форматы переговоров с Россией.

Как известно, Зеленский и Байден провели телефонный разговор 3 января, на котором обсуждалась российская угроза.

Байден "четко заверил", что США "дадут решительный ответ, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину".

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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