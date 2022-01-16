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Польща з початку року зафіксувала понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Неділя, 16 січня 2022, 17:50

Польща за першу половину січня 2022 року зафіксувала вже понад 500 спроб перетину кордону з Білорусі, у тому числі спроб силового прориву. Тільки за останні дві доби на кордоні розвернули близько сотні людей.

Як повідомляє RMF24, про це повідомили у прикордонній службі Польщі, пише "Європейська правда".

У суботу 15 січня на кордоні також було неспокійно, особливо біля Мельника. За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, там близько 8 вечора спробувала прорватися група з 18 мігрантів за підтримки білоруських силовиків.

Прем’єрка Литви стверджує, що потік мігрантів у Білорусь припинився

"Під час цієї атаки група з 18 іноземців почала руйнувати паркан, висмикувати з нього металеві прути. Вони перейшли лінію кордону, але їх зупинили і розвернули", - розповіла речниця. Люди, які проривались через кордон, виявились громадянами Іраку, Сирії та Єгипту. 

За її словами, білоруські прикордонники при цьому кидалися у польських колег камінням і гілками.

Також польські прикордонники стверджують, що бачили в кількох місцях, як білоруські силовики розрізають колючий дріт. 

Загалом за добу прикордонники зареєстрували 47 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, у Литві за суботу розвернули на білоруському кордоні найбільшу з початку року кількість мігрантів.

У Латвії останній тиждень на кордоні щоденно розвертають по кілька десятків мігрантів. 

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Польща Білорусь шантаж мігрантами

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