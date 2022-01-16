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Польша с начала года зафиксировала более 500 попыток нелегально перейти границу из Беларуси

Воскресенье, 16 января 2022, 17:50

Польша за первую половину января 2022 года зафиксировала уже более 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, в том числе попыток силового прорыва. Только за последние двое суток на границе развернули около сотни человек.

Как сообщает RMF24, об этом сообщили в пограничной службе Польши, пишет "Европейская правда".

В субботу 15 января на границе тоже было неспокойно, особенно возле Мельника. По словам пресс-секретаря пограничников Анны Михальской, там около 8 вечера попыталась прорваться группа из 18 мигрантов при поддержке белорусских силовиков.

Премьер Литвы утверждает, что поток мигрантов в Беларусь прекратился

"Во время этой атаки группа из 18 иностранцев начала разрушать забор, выдергивать из него металлические прутья. Они перешли линию границы, но их остановили и развернули", - рассказала она. Люди, которые прорывались через границу, оказались гражданами Ирака, Сирии и Египта.

По её словам, белорусские пограничники при этом бросались в польских коллег камнями и ветками.

Также польские пограничники утверждают, что видели в нескольких местах, как белорусские силовики разрезают колючую проволоку.

Всего за сутки пограничники зарегистрировали 47 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси.

Напомним, в Литве за субботу развернули на белорусской границе самое большое с начала года количество мигрантов.

В Латвии в течениие последней недели на границе ежедневно разворачивают по несколько десятков мигрантов.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами

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