У Держдепі США повідомили деталі візиту Блінкена до Києва та Берліна

Під час візиту до України держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Державному департаменті США.

Зазначається, що 18-20 січня Блінкен здійснить візит до Києва та Берліна.

"Ця поїздка є продовженням масштабної дипломатії з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо єдиного підходу у реагуванні на загрозу, яку Росія становить для України, та наших спільних зусиль у заохоченні РФ до дипломатичного шляху й деескалації в інтересах безпеки та стабільності", - повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

У Києві Блінкен 19 січня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також зі співробітниками американського посольства, щоб проговорити план дій на випадок, якщо Росія посилить ескалацію.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить з німецькими колегами підсумки "тижня дипломатії" і подальші спільні зусилля для стримування Росії, "включно з готовністю союзників і партнерів створити масштабні наслідки і велику ціну" для Росії у разі нової агресії проти України.

Нагадаємо, візит держсекретаря в Україну не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

Раніше у вівторок інформацію про візит Блінкена підтвердило "Європейській правді" джерело у Державному департаменті США, невдовзі про це повідомили офіційно.

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку. Востаннє перед цим Блінкен відвідував Київ у травні.

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