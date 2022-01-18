Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Держсекретар США прибуде з несподіваним візитом у Київ 

Вівторок, 18 січня 2022, 12:16

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибуде з візитом до Києва. 

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердило джерело у Державному департаменті США. 

Також про цю інформацію повідомило "Дзеркало тижня".

Порядок денний візиту ще не оголошений, однак, за словами джерела, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

Сенатори США після зустрічі із Зеленським пообіцяли Україні катери і "Стінгери"

"Звичайно, на переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це - головна причина його приїзду", - розповів співрозмовник видання.

Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, директор ЦРУ Вільям Бернс 12 січня таємно відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія

Статті

"Можливість зупинити Північний потік-2 ще існує"

Світлана Заліщук: "Ціни на газ у Європі вже не впадуть до рівня минулого року... Ми війну точно не програли. А у битвах були і перемоги, і поразки".
18 січня 2022 — Європейська правда

Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала проблемою

Масштабна реформа, за допомогою якої польська влада хотіла домогтися істотного зростання своїх рейтингів, перетворилася для неї на чималі проблеми.
18 січня 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Небезпечніше за вторгнення: що чекає на Україну у протистоянні з РФ

Сподівань на Україну як "історію успіху" на Заході все менше. І все менше розуміння, чому в момент максимальної небезпеки Київ не намагається збільшити військовий бюджет.
18 січня 2022 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр)