В Госдепе США сообщили детали визита Блинкена в Киев и Берлин

Во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Отмечается, что 18-20 января Блинкен совершит визиты в Киев и Берлин.

"Эта поездка является продолжением масштабной дипломатии с нашими европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода в реагировании на угрозу, которую Россия представляет для Украины, и наших общих усилий в поощрении РФ выбрать дипломатический путь и деэскалацию в интересах безопасности и стабильности", - сообщил представитель Госдепа. Нед Прайс.

В Киеве Блинкен 19 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также сотрудниками американского посольства, чтобы проговорить план действий на случай, если Россия усилит эскалацию.

20 января Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкими коллегами итоги "недели дипломатии" и дальнейшие совместные усилия для сдерживания России, "включая готовность союзников и партнеров создать масштабные последствия и большую цену" для России в случае новой агрессии против Украины.

Напомним, визит госсекретаря в Украину не плановый, еще в конце недели его в графике не было.

Во вторник информацию о визите Блинкена подтвердил "Европейской правде" источник в Государственном департаменте США, вскоре об этом сообщили официально.

Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был Запад отклонил ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и снижения военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.

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