В Англії з кінця січня скасують більшість ковідних обмежень

В Англії з 27 січня скасують карантинні заходи, передбачені так званим "планом Б" на випадок хвилі епідемії коронавірусу.

Як повідомляє BBC, про це 19 січня оголосив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, пише "Європейська правда".

Це означає припинення вимоги використання ковід-сертифікатів як перепусток - заклади можуть вимагати або не вимагати їх на власний розсуд; скасування вимоги маски у публічних просторах і транспорті; скасування вимоги дистанційної роботи для всіх, хто може працювати з дому; пом’якшення правил відвідання родичів у будинках для літніх людей.

Все ще залишиться зобов’язуюче правило залишатись у самоізоляції у разі отримання позитивного тесту на коронавірус.

Борис Джонсон заявив, що це рішення уряду відображає намір уряду "довірити британцям самим приймати правильні рішення".

Він зазначив, що, на думку фахівців, рекордна хвиля епідемії через поширення штаму "Омікрон" вже пройшла пік, і хоча подекуди навантаження на медичну систему значне, показники госпіталізацій стабілізувалися.

Джонсон заявив, що Британії вдалося розгорнути "найшвидшу кампанію щеплення підсилюючими дозами у Європі" і це, разом з правилами "плану Б", дозволило уникнути локдауну і тепер дозволяє послабити обмеження.

Борис Джонсон при цьому заявив, що громадянам варто і далі зберігати пильність, тому що пандемія не закінчилась і після зараження "Омікроном" не всі хворіють у легкій формі, тим більше невакциновані.

Він додав, що уряд розробляє довгострокову стратегію для того, як надалі "жити з вірусом" без значних обмежень.

За даними джерел журналістів в уряді, у Джонсона планують з весни зовсім скасувати коронавірусні обмеження, включно з вимогою самоізоляції у випадку зараження.

Як повідомлялося, про скасування більшості обмежень з 24 січня оголосила також Шотландія. У кожній з частин Сполученого Королівства діють власні правила у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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