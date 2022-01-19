В Англии с конца января отменят большинство ковидных ограничений

В Англии с 27 января отменят карантинные меры, предусмотренные так называемым "планом Б" на случай волны эпидемии коронавируса.

Как сообщает BBC, об этом 19 января объявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, пишет "Европейская правда".

Это означает прекращение требования использования ковид-сертификатов в качестве пропусков - заведения могут требовать или не требовать их по собственному усмотрению; отмена требования маски в публичных просторах и транспорте; отмена требования дистанционной работы для всех, кто может работать из дома; смягчение правил посещения родственников в домах престарелых.

Все еще останется обязывающее правило оставаться в самоизоляции в случае получения положительного теста на коронавирус.

Борис Джонсон заявил, что это решение правительства отражает намерение правительства "доверить британцам самим принимать правильные решения".

Он отметил, что, по мнению специалистов, рекордная волна эпидемии из-за распространения штамма "Омикрон" уже прошла пик, и хотя иногда нагрузка на медицинскую систему значительна, показатели госпитализаций стабилизировались.

Джонсон заявил, что Британии удалось развернуть "быстрейшую кампанию прививки усиливающими дозами в Европе" и это, вместе с правилами "плана Б", позволило избежать локдауна и теперь позволяет ослабить ограничения.

Борис Джонсон при этом заявил, что гражданам следует и дальше сохранять бдительность, потому что пандемия не закончилась и после заражения "Омикроном" не все болеют в легкой форме, тем более невакцинированные.

Он добавил, что правительство разрабатывает долгосрочную стратегию для того, как дальше "жить с вирусом" без значительных ограничений.

По данным источников журналистов в правительстве, у Джонсона планируют с весны совсем отменить коронавирусные ограничения, включая требование самоизоляции в случае заражения.

Как сообщалось, об отмене большинства ограничений с 24 января объявила также Шотландия. В каждой части Соединенного Королевства действуют собственные правила в связи с эпидемией коронавируса.

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