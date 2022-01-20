У Франції наказали вбити 2,5 мільйона свійських птахів через пташиний грип

Через поширення пташиного грипу міністерство сільського господарства Франції заявило про необхідність вбити 2,5 мільйона птахів на південному заході країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Міністерство заявило, що вже забито близько 1,2 мільйона птахів. Ще 1,3 мільйона необхідно вбити як запобіжний засіб для боротьби з вірусом, зазначили у відомстві.

Поширення високопатогенного пташиного грипу в Азії та в Європі викликало занепокоєння урядів та птахівників після того, як попередні спалахи призводили до вибракування десятків мільйонів птахів та торгових обмежень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (OIE) повідомила у вівторок, що Іспанія повідомила про спалах пташиного грипу H5N1 на фермі на північ від Мадрида. На додачу останнім часом у Великій Британії по всій країні спостерігається велика кількість спалахів та інцидентів штаму пташиного грипу H5N1.

Пташиний грип рідко передається від птахів до людей, і зазвичай він вимагає тісного тривалого контакту.

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