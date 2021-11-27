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Франція повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу

Субота, 27 листопада 2021, 14:37

У Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофабриці на півночі країни.

Про це заявило Міністерство сільського господарства, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Влада заявила, що їм ще належить ідентифікувати штам, але на фермі знищать усіх птахів і продезінфікують її, щоб запобігти поширенню хвороби.

Цей спалах послідував за декількома спалахами серед птахофабрик в Європі та Азії в останні тижні, що є ознакою того, що вірус знову швидко поширюється.

За останній місяць у Франції вже було зареєстровано кілька випадків важкого пташиного грипу серед свійської птиці, а також серед диких птахів, що спонукало уряд вимагати, щоб свійські птахи утримувалися у закритих приміщеннях.

Спалахи можуть спонукати країни-імпортери, особливо в Азії, ввести обмеження на торгівлю продуктами з птиці.

Вони також викликають стурбованість серед епідеміологів, оскільки вірус може передаватися людям. Пташиний грип часто передається мігруючими дикими птахами.

Нагадаємо, 3 листопада Данія повідомила про спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на фермі з вирощування індиків в центральній частині країни.

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Франція
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