Во Франции приказали убить 2,5 млн домашней птицы из-за птичьего гриппа

Из-за распространения птичьего гриппа министерство сельского хозяйства Франции заявило о необходимости убить 2,5 миллиона птиц на юго-западе страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Министерство заявило, что уже убито около 1,2 миллиона птиц. Еще 1,3 миллиона необходимо уничтожить в качестве меры предосторожности для борьбы с вирусом, отметили в ведомстве.

Распространение высокопатогенного птичьего гриппа в Азии и Европе вызвало беспокойство правительств и птицеводов после того, как предыдущие вспышки приводили к выбраковке десятков миллионов птиц и торговым ограничениям.

Всемирная организация здравоохранения животных (OIE) сообщила во вторник, что Испания сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 на ферме к северу от Мадрида. Вдобавок в последнее время в Великобритании по всей стране наблюдается большое количество вспышек и инцидентов штамма птичьего гриппа H5N1.

Птичий грипп редко передается от птиц людям, и обычно он требует тесного длительного контакта.

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