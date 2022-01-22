США передали Україні близько 90 тонн зброї та боєприпасів

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль.

Про це "Європейській правді" повідомили у посольстві США в Україні.

Пакет допомоги був ухвалений президентом США Джо Байденом у грудні.

"Ця допомога, яка включає близько 200 тисяч фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - йдеться у заяві посольства.

Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 мільйонів, включаючи цей пакет допомоги, і понад $2,7 мільярда загалом з 2014 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії. Як повідомив президент Байден президенту Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Водночас Німеччина неодноразово відмовлялася постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція Берліна така - летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

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